Hastanenin acil servis yolu mahkemelik oldu

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Dava dosyasına göre, Devlet Demiryolları SSK Hastanesi olarak faaliyet gösteren hastane 2005'te Sağlık Bakanlığı'na devredilerek, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi adını aldı. Hastanenin bulunduğu 53 bin 963 metrekarelik alan 2011'de düzeltme yapılarak önce 52 bin 31 metrekareye düşürüldü. Sağlık Bakanlığı'na devir sürecinde, sağlık tesisi olarak ayrılan alan 2015 yılında 21 bin 4 metrekareye düşürüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI DAVA AÇTI

Sağlık Bakanlığı da, hastanenin acil servis yolunun, otopark gibi bölümlerinin yer aldığı parselin mülkiyetinin diğer kurumlarda kalması üzerine harekete geçti. Bakanlık, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü aleyhine hastane arazisi için tapu iptali ve tescil davası açtı. Dava bilirkişiye gitti. Mahkemeye sunulan 13 Nisan tarihli bilirkişi raporunda, dava konusu 7294 ada 11 parselin DHMİ tarafından 2012'de 35 milyon 200 bin lira ödenerek alındığı, bu bedelin dava tarihine endesklendiğinde 73 milyon 453 bin 810 liraya ulaştığı hesaplandı. Bilirkişi raporunda özetle şöyle denildi:

HASTANENİN AYRILMAZ PARÇASI:

Dava konusu hastaneye ait müştemilatlar, acil giriş yolu ve otoparkın hastane ile bütünleştiği mütemmim cüzü şeklinde olduğu ve hastanenin ayrılmaz birer parçası olduğu keşif mahallinde gözlemlenmiştir.

HASTANE İŞLEVSİZ KALIR: Müştemilatlar ve oto parkın kaldırılması durumunda sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar olacağından hastane işlevsiz kalacaktır."

ACİL SERVİS YOLU KULLANILAMAYACAK: Sağlık Bakanlığı davayı kaybederse hastanenin ambulans, hasta ve adli vaka girişi de yapılan acil servis yolu, atık su deposu, otoparkı, müştemilat kullanılamayacak. Ankara'da sayılı hastanede bulunan Kimyasal, Biyolojik Radyolojik, Nükleer Tehditler Ünitesi girişi ve atıksu deposu da davalı alanda. Bu birimle ilgili de sıkıntı yaşanacak.

ADLİ VAKA GİRİŞİ: Terör, narkotik, asayiş, ahlak büro tarafından gözlem altına alınan şüphelilerin adli muayeneleri için de bu hastane kullanılıyor. Günlük 300-350 vakanın getirildiği Adli Vaka Birimi'nden, bu kişilerin güvenli şekilde ayrılmaları açısından da sorun çıkacak. Hastaneye gelen hastalar ise otopark olmayacağı için araçlarını park edemeyecekler."