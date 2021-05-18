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Taciz iftirasına uğrayan hekim, yaşadığı linci anlattı

Yanında temizlikçi olarak çalışan Türkmen asıllı Münire Saparaboye'nin 'tecavüz' iftirasına uğrayınca 15 kişinin linç ettiği diş hekimi İsmail Beker "İnsanların hiç dinlemeden, tek taraflı anlatıma göre linç etmesi beni çok üzdü. Konuşmama izin vermeden sürekli vurdular. Ofis içinde kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım" dedi.
 18 Mayıs 2021 09:12
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Hürriyet'in özel haberine göre: İstanbul Kadıköy'de muayenehanesi bulunan diş hekimi İsmail Beker'in (70) yanında temizlik işçisi olarak çalışan Türkmen Münire Saparaboye balkona çıkarak, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı. Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi. Binanın girişine kadar kadınla birlikte inen Beker, yaklaşık 15 kişinin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılan Beker ve temizlikçi kadın, polisler tarafından karakola götürüldü. Fakat çok geçmeden Beker'in suçsuz olduğu tespit edildi.

Gerçek, muayenehanede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Bir ay boyunca doktorun yanında temizlik görevlisi olarak çalışan Saparaboye, iddiaya göre 9 bin liralık alacağını istemek için ofise geldi. Saparaboye bir yandan da telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Doktor Beker, kayıt yaptığını fark edince tepki göstererek telefonu almaya çalıştı. Saparaboye ise dairenin balkonuna çıkarak "Bana tecavüz ediyorlar" diye bağırdı. O anlarda muayenehane ile apartmandaki güvenlik kameraları da kayıttaydı.

DİNLEMEDEN DÖVDÜLER

Temizlikçi ile kendisini dövenlerden şikayetçi olan İsmail Beker yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yaklaşık bir ay temizlik yaptı. Ben ödemeleri temizlik şirketine yaptım. Çalışanla bir alacak verecek ilişkimiz yoktu. Cumartesi günü öğle saatlerinde ofise gelip 9 bin lira istedi. 'Paramı vermezsem seni rezil ederim. Bana tecavüz ettiğini söylerim.

Eşini ararım ve tecavüz ettiğini söylerim' dedi. Bana şantaj yapıyordu. Para almak için aklınca beni korkutmak istedi. Ancak ben temizlik ödemelerini şirkete yaptığımı söyledim. Sonrasında konuşmaları telefonuyla kayıt altına aldığını fark ettim. Ben de tepki göstererek elinden telefonu almaya çalıştım. Terasa çıkıp bağırmaya başladı. Onu binanın dışına kadar indirdim. Bu sırada kapının önünde yaklaşık 15 kişilik bir kalabalık toplanmıştı. Konuşmama izin vermeden sürekli vurdular."

'AİLEM BANA DESTEK ÇIKTI'

40 yıldır hekimlik yaptığını belirten İsmail Beker, "İnsanların hiç dinlemeden, tek taraflı anlatıma göre saldırması beni çok üzdü. Dinlemeden peş peşe vurdular. Ofis içinde kamera olmasaydı kendimi anlatamazdım. Benim iki çocuğum ve eşim var. Olay sonrası bana destek çıktılar. Yanımda oldular. Davanın takipçisi olacağım" dedi.
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