İstanbul köpekleri Kocaeli'ne atıyor
|18 Mayıs 2021 09:21
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Kocaeli Gebze'ye bağlı Balçık Mahallesi'ne sürekli olarak bırakılan köpekler tehlike saçıyor. Farklı bölgelerden getirilerek bölgeye bırakılan köpeklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bölgeye bırakılan yüzlerce köpek, bölgede bulunan yollarda ve mahallede vatandaşlara büyük problemler yaşatıyor. Aç kalan köpekler, mahallede yaşayan vatandaşlara, hayvanlara saldırıyor.
İKİ HAFTADA 5 KİŞİ
Köpekler, bölgeden geçen Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere, yollarda da tehlike saçıyor. Seyir halindeki araçlara saldırmaya çalışan ve önlerine atlayan köpekler, kazalara sebep oluyor. Bölgedeki köpeklerin çoğunun ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bırakıldığı iddia edildi. Mahallede yaşayan Erdoğan Gülşen isimli vatandaşlar, köpekler sebebi ile büyük sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Bölgemize atılan hayvanlar şehirde yetiştikleri için kırsal bölgeye geldiklerinde içgüdüsel olarak tavuk, kaz gibi hayvanları telef edebiliyorlar. Aç kaldığı zaman hayvan her şeyi yapar. Geçenlerde bir köpek 15 kişiyi ısırdı" dedi. Köpeklerin hayvanlarına saldırdığını belirten Mehmet Gülşen isimli vatandaş ise, "İstanbul'dan, İzmit'ten çok köpek atıyorlar. Köyün dışında, bir koyun sürüsü gibi yaklaşık 300 tane köpek var. Herkesin hayvanlarına saldırıyorlar, kümeslere giriyorlar. Eniştemin 7 koyununu parçaladılar" diye konuştu. İHA
İBB KAMERAYA YAKALANDI
ÖTE yandan, geçtiğimiz aylarda bölgede bulunan Gebze Belediyesi ekipleri, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir araçtan bölgeye köpekleri bıraktığını görüntülemişti. Yaşanan olay sonrasında konu ile ilgili Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye köpek bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.
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