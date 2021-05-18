Milli Nükleer Reaktör için düğmeye basıldı
|18 Mayıs 2021 09:24
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Beş yıl içinde çalışacak prototipi ortaya çıkaracağımızı tahmin ediyorum, 10 milyon dolarlık bir katkı ile prototipi yapabiliriz. Toplam 20-30 megavat bir ünite zor yerlerde kurulan kalekol, askeri birlik, üstlerin enerji, ısınma ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.
ULUSAL REAKTÖR İÇİN İLK ADIM ATILDI
Nükleer Sanayi Kümelenmesi Projesi ile yaklaşık 8 yıldır firmaların ciddi tecrübe kazandığını belirten Özdebir, "Nükleer santral değil enerji üreten reaktörü yapmak istiyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK'ta ergimiş tuz reaktörüne yönelik çalışma başlattı. Yerli sanayimizle bir test reaktörü geliştirmek istiyoruz. Enerji bağımlılığımızı sıfırlayabilecek bir proje" dedi.
Bu reaktörlerin kullanılabileceği kritik noktalara dikkat çeken Özdebir, "Terörle mücadele kapsamında dağların başında ulaşımı zor yerlerde askeri birlikler, kalekollar, üslerimiz var.
Isınma ve enerji ihtiyaçlarını 20-30 megavat ünite ile bu ihtiyaçlar karşılanabilir. Gemilerde, denizaltılarda kullanılabilir. Data toplama merkezlerinde kesintisiz güç kaynağı olarak kullanılabilir" şeklinde konuştu.
HAZAL ATEŞ
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