1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Obezite, sigara kullanımı ve hareketsizlik kalp krizi için büyük risk oluşturuyor

Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Dündar Parlak:- "En az yarım saattir mevcut, göğsün sol tarafında baskın, sol kola yayılan şiddetli ağrı, beraberinde terleme, sıkışma hissi, mide bulantısı ve sol kola yayılan bir uyuşmanız varsa kalp krizi geçiriyor olmanız muhtemeldir ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir"
 18 Mayıs 2021 09:27
+Aa- Yazdır
Obezite, sigara kullanımı ve hareketsizlik kalp krizi için büyük risk oluşturuyor

Medicana Avcılar Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Dündar Parlak, "Artan obezite ve sigara kullanımı ile beraber hareketsiz yaşam, kalp krizi için büyük risk oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Parlak, halihazırda dünyada kalp damar rahatsızlıklarından dolayı ölüm oranı birinci sıradayken, risk faktörlerinin bariz oranda artmasının kalp krizini daha da dikkat edilmesi gereken konuma getirdiğini belirtti.

Parlak, şunları kaydetti:

"Obezite, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, daha önce geçirilmiş kalp rahatsızlığı, ailesel kalp hastalığı gibi durumlar ile beraber 40 yaşın üzerinde iseniz o zaman risk grubundasınız demektir. Risk grubundaysanız her göğüs ağrısı sizin için önemli ve hepsini dikkate almalısınız. Ancak yukarıdaki risklerle beraber tipik göğüs ağrısı olarak tariflediğimiz; en az yarım saattir mevcut, göğsün sol tarafında baskın, sol kola yayılan şiddetli ağrı, beraberinde terleme, sıkışma hissi, mide bulantısı ve sol kola yayılan bir uyuşmanız varsa kalp krizi geçiriyor olmanız muhtemeldir ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir."

Göğüste yanma ve sıkışma hissi, solgunluk, terleme ve nefes darlığının kalp krizinin ilk belirtileri arasında olduğunu belirten Parlak, "Bu belirtiler eğer kalp damarı tam tıkanmış ise saatler boyu devam edebilir, gerekli müdahale yapılmadan ağrının geçmesi çok olası değildir. Eğer damar tam tıkanmamışsa, damarda daralma mevcutsa 10-15 dakika kadar şiddetli göğüs ağrısı şeklinde kendini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Parlak, kalp krizinin ne kadar süreceğini merak edenlerin, bu belirtileri takip etmesi ve belirtiler görüldüğü andan itibaren alınması gereken önlemleri doğru ve hızlı şekilde alması gerektiğini belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marmara'da 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
18 Mayıs 2021 10:30		 Vali, müdahalede silahla yaralanan polisleri ziyaret etti
18 Mayıs 2021 10:29
Türkiye'de doğurganlık, nüfus yenileme düzeyinin altına düştü
18 Mayıs 2021 10:22		 Thodex mağdurları avukatı: Ofiste coinlerin saklandığı bir sistem odası var
18 Mayıs 2021 10:13
Doğu Anadolu'da sıcaklık düşecek
18 Mayıs 2021 10:00		 Klimada 'hijyen' öne çıkıyor
18 Mayıs 2021 08:28
Hava sıcaklığının artmaya devam etmesi bekleniyor - Haritalı
18 Mayıs 2021 06:29		 Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı
17 Mayıs 2021 23:35
Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık
17 Mayıs 2021 23:30		 Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı
17 Mayıs 2021 23:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:49 - Elektrikli araçların şarj altyapısının inşası için yol haritası hazır10:46 - Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 3 ayda yüzde 131,8 arttı10:45 - 'Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor'10:35 - Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!10:30 - Marmara'da 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor10:29 - Vali, müdahalede silahla yaralanan polisleri ziyaret etti
10:22 - Türkiye'de doğurganlık, nüfus yenileme düzeyinin altına düştü10:16 - Eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü: Namusumuz için yaşıyoruz10:13 - Thodex mağdurları avukatı: Ofiste coinlerin saklandığı bir sistem odası var10:09 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları10:00 - Doğu Anadolu'da sıcaklık düşecek
09:54 - Adana'da annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı09:47 - Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün kasasından aileye sus payı09:43 - Kırıkkale'de ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları09:41 - Kovid-19'dan en yüksek ölüm sayısı Hindistan'da kaydedildi: 278 bin 719
09:39 - Dışişleri'nden, Katar Kızılayı Derneği Merkezi'nin bombalanmasına kınama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
Tren kazası soruşturması tamamlandı: Suçlu makinistler
Türkiye, İran, Pakistan ve Katar Filistin'i korumada öncülük edecek
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme!
Sinovac'ta randevular yeniden açıldı
Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı
Memleket Partisi üç vekille Meclis'te
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
söğüt 1
aşk şarkıları 3
oksijen 2
kavak ağacının polenleri 4
seyrüsefer 2
antartika 2
Normal Şartlar Altında 1
tam kapanmanın yaraması 4
kaktüs 1
yemek yerken 2
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivas Gürün SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 145 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Çağlayancerit SYDV Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam