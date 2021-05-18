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Kafe ve restoranlara Avrupa modeli: Bahçesi olan açılsın

1 Haziran'a kadar sadece paket servisle açılmalarına izin verilen kafe ve restoranlar Avrupa modeli istiyor. Sektör temsilcileri, kafe ve restoranların bahçe-balkon gibi açık alanlarda çalışmasına izin verilmesi gerektiğini söylüyor.
 18 Mayıs 2021 09:33
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17 günlük tam kapanmanın ardından açıklanan kademeli normalleşmeye restoran ve kafelerin dahil edilmemesi, yeme-içme sektörünün tepkisini çekti. Restoran ve kafelerin artık bir darboğazda olduğunu belirten sektör temsilcileri, sektörün nefes alabilmesi için Avrupa modelinin acilen hayata geçirilmesi çağrısını yaptı.

Bilim Kurulu'nun açıklamalarına göre virüsün açık alanda etkisini 19 kat kaybettiğini aktaran sektör temsilcileri, kafe ve restoranların bahçe-balkon gibi açık alanlarında çalışmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Açık alanı olmayan esnaf için de bu yaz için özel bir kararla belediyelerin kaldırımlara masa atma izni vermesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu kararın bir an önce uygulamaya alınmasını istiyor.

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"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yönde bir müjde bekliyoruz. Açık alanlarda faaliyet göstermemiz için izin çıkmasını umut ediyoruz" diyen sektör oyuncuları, bu şekilde açılmaya hem sektörün hem de vatandaşların ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

'Paket servisle dönmüyor'

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, kademeli normalleşme kararının sektörde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "5 milyon kişinin ekmek yediği bu sektör virüsün günah keçisi ilan edildi. Sektör çok büyük bir çıkmazda. Acilen bir formül bulunmalı. Bizim önerimiz tıpkı Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi restoran ve kafelerin açık alanlarda hizmet etmesine müsaade edilmesi" dedi

Açık alanı olmayan işletmelerin kaldırımlara masa atarak çalışma izni verilmesi gerektiğinin altını çizen Bingöl, "Sektörümüze bugün hemen acilen açılma izni verilmeli. Haziran ayından itibaren de kapalı alanda sınırlı kullanım izni tanınmalı. Paket servisle sektörümüz dönmüyor. Bu formülle en azından sektör biraz nefes alır, akmasa da damlar" diye konuştu.

'Gastronomi turizmine sahip çıkın'

Turizmin deniz-kum-güneş ve otellerden ibaret olmadığının altını çizen Bingöl, "Otellere önlemler dahilinde türlü kolaylıklar sağlandı. Bize de aynı şekilde sağlanmalı. Sürekli gastronomi turizmi diyoruz ama bunu 1.5 yıldır görmezlikten geliyoruz. Sektörümüzde 150 bine yakın irili ufaklı işletmemiz turizm sektörüne hizmet ediyor. Turizm Bakanımız nasıl sektör için çaba sarf ediyorsa, gastronomi turizmine de sahip çıkmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

'Virüs açık alanda etkisini kaybediyor'

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, normalleşme kapsamında AVM'lerin kapalı mağazalarının açılıp aynı AVM içinde açık alanı bulunan restoranlara izin çıkmamış olmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Sektörde dünyanın birçok ülkesinde açık alanda faaliyete izin verildiğine dikkat çeken Demirer, "Bilim Kurulu üyeleri de yaz mevsiminde açık alanlarda virüsün 19 kat etkisini kaybettiğini açıkladı. Bu durumda biz de en azından açık alanlarda hizmet verebiliriz. Açık alanları olmayan işletmeler için de belediyeler bu yaza özel kaldırımlara masa atılmasına izin vermeli" dedi.
Sabah
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