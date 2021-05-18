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Kovid-19'dan en yüksek ölüm sayısı Hindistan'da kaydedildi: 278 bin 719

Ülkede toplam ölü sayısı 278 bin 719'a ulaştı
 18 Mayıs 2021 09:41
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Kovid-19'dan en yüksek ölüm sayısı Hindistan'da kaydedildi: 278 bin 719

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 329 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi.

Böylece ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 25 milyon 228 bin 996'ya, toplam can kaybı sayısı 278 bin 719'a ulaştı.

3 milyon 353 bin 765 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 27 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

- Aşılama kampanyası

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 182 milyon 926 bin 460 doz aşı yapıldı.

Yetkililer, aşılamanın henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadığını duyurdu.

Hindistan Serum Enstitüsü, ülkede aşı sıkıntısı olduğunu açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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