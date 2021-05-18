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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Mayıs 2021 09:42
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,32308,3240
Avro10,139010,1400
Sterlin11,750011,8000
ANKARA
ABD Doları8,29008,3500
Avro10,100010,1700
Sterlin11,700011,9000
Anadolu Ajansı
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