1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırıkkale'de ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi

 18 Mayıs 2021 09:43
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kırıkkale'de erken Hristiyanlık dönemine ait ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ceylan derisi üzerine el yazması İncil'i satmak için 3 şüphelinin alıcı aradığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, zanlılarla kitabı almak için iletişime geçti. Kitap karşılığında 13 milyon dolar talep eden Z.Z. (46), İ.B. (41) ve H.E. (41) buluşma noktasında geldiklerinde ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimli ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış 26 sayfalık İncil ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Küme düşen son takım da belli oldu
15 Mayıs 2021 23:25		 MHP, AK Parti, DSP, BBP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle bayramlaştı
14 Mayıs 2021 12:45
Jandarmanın 'hassas burunları' Tunceli'de terörle mücadelede önemli görev üstleniyor
14 Mayıs 2021 11:47		 14 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Mayıs 2021 00:01
İBB'den 'kayıp at' açıklaması: Sorumluluk Bakanlıkta ve sahiplenenlerde
13 Mayıs 2021 13:55		 Kasksız motosiklete binen 18 yaşındaki genç canından oldu
13 Mayıs 2021 12:35
Soylu, Gabar Dağı'ndaki Akrep Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı
13 Mayıs 2021 11:39		 Siirt'te terörle mücadelede görevli askerler, bayram namazını üs bölgesinde kıldı
13 Mayıs 2021 07:22
Düzce'de işkence suçlamasıyla 6 yabancı tutuklandı
12 Mayıs 2021 17:10		 Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı
12 Mayıs 2021 16:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:51 - İtalya, normale dönüş takvimini revize etti10:49 - Elektrikli araçların şarj altyapısının inşası için yol haritası hazır10:46 - Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 3 ayda yüzde 131,8 arttı10:45 - 'Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor'10:35 - Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!10:30 - Marmara'da 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
10:29 - Vali, müdahalede silahla yaralanan polisleri ziyaret etti10:22 - Türkiye'de doğurganlık, nüfus yenileme düzeyinin altına düştü10:16 - Eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü: Namusumuz için yaşıyoruz10:13 - Thodex mağdurları avukatı: Ofiste coinlerin saklandığı bir sistem odası var10:09 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları
10:00 - Doğu Anadolu'da sıcaklık düşecek09:54 - Adana'da annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı09:47 - Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün kasasından aileye sus payı09:43 - Kırıkkale'de ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:41 - Kovid-19'dan en yüksek ölüm sayısı Hindistan'da kaydedildi: 278 bin 719
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
Tren kazası soruşturması tamamlandı: Suçlu makinistler
Türkiye, İran, Pakistan ve Katar Filistin'i korumada öncülük edecek
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme!
Sinovac'ta randevular yeniden açıldı
Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı
Memleket Partisi üç vekille Meclis'te
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görünmez olmak 2
Bugün olanlar 3
pasifizm 2
beynimin dörtte birini kullanıyorum 1
Perde takmak 5
halı yıkamak 1
yurdum insanı 3
Kendine iyi bak 1
İş yerinde bayramlaşma merasimi 3
amigurumi 3
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivas Gürün SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 145 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Çağlayancerit SYDV Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam