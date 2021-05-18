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Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 3 ayda yüzde 131,8 arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131,8 artış gösterdi.
 18 Mayıs 2021 10:46
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Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 3 ayda yüzde 131,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2021 dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 131,8, bunların yüz ölçümü yüzde 87,5, değeri yüzde 144,3, daire sayısı yüzde 105,6 arttı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 33,2 milyon metrekare oldu. Bunun 19,5 milyon metrekaresi konut, 7,5 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 6,3 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti.

Kullanım amacına göre 23,8 milyon metrekareyle en yüksek payı, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 2,4 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

- İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı yılın ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5, yüz ölçümü yüzde 4,4, değeri yüzde 34,5, daire sayısı yüzde 2,1 artış kaydetti.

Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 33,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 18,2 milyon metrekaresini konut, 8,1 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 6,9 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 24,7 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 1,8 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
Anadolu Ajansı
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