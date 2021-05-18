1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, elektrikli araçlar için şarj ekosistemi oluşturuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayımlanan bu standart da çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor
 18 Mayıs 2021 10:49
+Aa- Yazdır
Türkiye, elektrikli araçlar için şarj ekosistemi oluşturuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili" başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını bildirdi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından elektrikli araçlar ve şarj sistemlerine ilişkin olarak kullanılan temel terimleri ve tanımları kapsayan "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar" standardı hazırlanarak yayımlandı.

Bakan Varank, yazılı açıklamasında, söz konusu standardın sektördeki paydaşların katılımıyla hazırlandığını belirtti.

Terim ve tarif standardının teknik düzenlemelerde ortak bir dil oluşumuna katkı sağlayacağını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç satışları, son yıllarda küresel seviyede hızla artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrikli aracı günlük hayatımızda kullanacağız. Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek."

- "Altyapı hazır olacak"

Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarının yürütüldüğüne işaret ederek, ilgili bakanlıklarla birlikte gerekli altyapı hazırlıklarını yaptıklarını, ilk yerli araç üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının ülke genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olacağını bildirdi.

TOGG başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını aktaran Varank, "Şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımları belirlemiş durumdayız. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Ortak dil oluşacak"

Varank, kısa sürede tüm Türkiye'de yaygınlaşacak ve önemli bir büyüklüğe ulaşacak şarj sektörünün iyi işleyen bir piyasa sistemine sahip olmasının vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Güvenlik, kullanıcı hakları, rekabet ortamı gibi hususlar açısından oluşturulacak standartlar ve mevzuat altyapısı büyük önem taşıyor. Şu an yürüyen bir mevzuat ve şarj istasyonlarına yönelik bir standart hazırlığı daha bulunuyor. Sonrasında ise ilgili diğer düzenlemeler yapılacak. Şu an hazırlanmış olan bu standart diğer düzenlemelerin altlığı ve habercisi olması bakımından önemli bir adım. Bu standart aynı zamanda mevzuat düzenlemelerine ve uygunluk değerlendirmelerine katkı sağlayacak. Elektrikli araç ekosisteminin hızlı bir biçimde gelişmesine yardımcı olacak. Tüm paydaşların aynı dili kullanmaları sağlanarak teknik düzenlemelerde ortak bir dil inşa edilecek. Kısaca, standardın yaygın kullanımı ile tarafların iletişimi kolaylaşacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
18 Mayıs 2021 07:15		 Twitter, aylık 2,99 dolar olacak
18 Mayıs 2021 07:13
Türk şirketi, mini İHA'lar için yerli mini roket geliştirdi
16 Mayıs 2021 11:20		 SONGAR altı bomba birden atacak
16 Mayıs 2021 07:05
ASELSAN yeni ihracatlar için elini güçlendiriyor
15 Mayıs 2021 21:10		 Dünyaya hidrojen ihraç edeceğiz
15 Mayıs 2021 07:20
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
15 Mayıs 2021 06:51		 Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi
14 Mayıs 2021 08:00
Türksat 5B ile sunulacak Ka-Bant hizmetleri için 'uzay yolu' kurulacak
13 Mayıs 2021 11:16		 ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor
12 Mayıs 2021 22:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:41 - Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon liraya satışa çıkarıldı12:29 - Her kaçak 10 telefonun 8'i internetten satılıyor12:27 - Prof. Mehmet Ceyhan'dan yine tepki oluşturacak açıklama12:26 - AK Parti'den CHP'lilerin 'HDP'ye bakanlık' açıklamasına tepki12:24 - Karantinada olması gerekirken trafik uygulamasında yakalandı12:20 - Bakanlıktan il sağlık müdürlüklerindeki ek ödemeye dair yazı
12:19 - Gün ortası döviz fiyatları12:14 - Bakan Koca açıkladı: 10 milyon doz Çin aşısı geliyor12:12 - Turizm Bakanı'ndan çağrı: Herkesi bu ayrıcalığı deneyimlemeye davet ediyorum11:53 - İçişleri Bakanlığı, 1,5 ton esrarın ele geçirildiği operasyonun detaylarını aktardı11:52 - 'İki hastadan biri kalp krizini evde geçiriyor'11:50 - Kahramanmaraş'ta bir kişi eski karısını öldürdükten sonra intihar etti
11:48 - Kocası tarafından kazayla vurulan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı11:45 - Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü11:43 - Antalya'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanığa hapis cezası11:41 - Thodex soruşturmasında firari Rana Azap yakalandı11:39 - 14 yaşındaki kızları evli adama kaçınca ortalığı savaş alanına çevirdiler
11:32 - Ayrılan erkek arkadaşına muska yazdı, 10 yıla kadar hapsi istendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı
Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
Tren kazası soruşturması tamamlandı: Suçlu makinistler
Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme!
Memleket Partisi üç vekille Meclis'te
Türkiye, İran, Pakistan ve Katar Filistin'i korumada öncülük edecek
Sinovac'ta randevular yeniden açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
agorafobi 2
beynimin dörtte birini kullanıyorum 1
türkiye cumhuriyeti 1
Rosalind franklin 1
memleket partisi 1
tam kapanmanın yaraması 3
adını koymak 1
görünmez olmak 1
tatil yaramış 4
amigurumi 3
SON İLANLAR
Türkiye Maarif Vakfı 5 Mali İşler Sorumlusu alacak
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivas Gürün SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 145 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam