Bahçeli: Türkiye normalleştikçe Zillet kaybedecektir

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:

"Bizim inancımızda karamsarlık yoktur. Felaket tellallığı yapmak, öldük bittik yaygarası koparmak sorumluluk hissiyle bağdaşmaz. Türkiye salgına karşı muazzam bir direnç gösterirken bu çalışmaları kötüleyenler utanma duygusundan yoksun olanların işidir. CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir.

Bu ortak sorunun çözümünde bu şekilde davranan CHP uçurumun eşiğindedir. Bu bozgunculuktur. Eninde sonunda bu kovid kuşatmasından kurtulacağız. Sağlıkçılarımızın emeklerinden dolayı her birine müteşekkiriz