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Memleket Partisi'nden çalıntı logo iddialarına yanıt: Bir hikayesi var

Memleket Partisi'nin logosunun çalıntı olduğuna ilişkin iddiaları yalanlayan partinin genel sekreteri Hakkı Akalın, logonun 'bir hikayesi olduğunu' söyledi.
 18 Mayıs 2021 11:00
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Muharrem İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi, Memleket Partisi adıyla resmen partileşti.

Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Memleket Partisi'nin logosu ise tartışma yarattı.

Yabancı bir e-ticaret şirketinin logosuyla benzerliği dikkat çeken logonun 'çalıntı' olduğu yönündeki iddialara yanıt Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın'dan geldi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Akalın, parti logosunun 'çalıntı' olduğu iddialarını reddetti. Söz konusu logonun 'bir hikayesi' olduğunu söyleyen Akalın, logo hakkındaki sorulara 18 Mayıs'ta yapılacak parti tanıtım toplantısında Muharrem İnce'nin cevap vereceğini ifade etti.
Memurlar.Net
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