1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle 11 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta 11 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi ediliyor.
 18 Mayıs 2021 11:06
+Aa- Yazdır
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle 11 kişi tedavi görüyor

Alınan bilgiye göre, TOGÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisanın sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 30 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

Bu çerçevede, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde 10, yoğun bakım ünitesinde ise bir kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 58 yaşındaki Hüseyin Sapasağlam hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'İki hastadan biri kalp krizini evde geçiriyor'
18 Mayıs 2021 11:52		 Hesabının şifresini unutan da bayram ikramiyesini merak eden de 112'yi aradı
18 Mayıs 2021 11:27
'Aşı olan 65 yaş ve üzerindekilerde vaka oranı yarı yarıya azaldı'
18 Mayıs 2021 11:17		 Marmara'da 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
18 Mayıs 2021 10:30
Vali, müdahalede silahla yaralanan polisleri ziyaret etti
18 Mayıs 2021 10:29		 Türkiye'de doğurganlık, nüfus yenileme düzeyinin altına düştü
18 Mayıs 2021 10:22
Thodex mağdurları avukatı: Ofiste coinlerin saklandığı bir sistem odası var
18 Mayıs 2021 10:13		 Doğu Anadolu'da sıcaklık düşecek
18 Mayıs 2021 10:00
Obezite, sigara kullanımı ve hareketsizlik kalp krizi için büyük risk oluşturuyor
18 Mayıs 2021 09:27		 Klimada 'hijyen' öne çıkıyor
18 Mayıs 2021 08:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:41 - Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon liraya satışa çıkarıldı12:29 - Her kaçak 10 telefonun 8'i internetten satılıyor12:27 - Prof. Mehmet Ceyhan'dan yine tepki oluşturacak açıklama12:26 - AK Parti'den CHP'lilerin 'HDP'ye bakanlık' açıklamasına tepki12:24 - Karantinada olması gerekirken trafik uygulamasında yakalandı12:20 - Bakanlıktan il sağlık müdürlüklerindeki ek ödemeye dair yazı
12:19 - Gün ortası döviz fiyatları12:14 - Bakan Koca açıkladı: 10 milyon doz Çin aşısı geliyor12:12 - Turizm Bakanı'ndan çağrı: Herkesi bu ayrıcalığı deneyimlemeye davet ediyorum11:53 - İçişleri Bakanlığı, 1,5 ton esrarın ele geçirildiği operasyonun detaylarını aktardı11:52 - 'İki hastadan biri kalp krizini evde geçiriyor'11:50 - Kahramanmaraş'ta bir kişi eski karısını öldürdükten sonra intihar etti
11:48 - Kocası tarafından kazayla vurulan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı11:45 - Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü11:43 - Antalya'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanığa hapis cezası11:41 - Thodex soruşturmasında firari Rana Azap yakalandı11:39 - 14 yaşındaki kızları evli adama kaçınca ortalığı savaş alanına çevirdiler
11:32 - Ayrılan erkek arkadaşına muska yazdı, 10 yıla kadar hapsi istendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı
Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
Tren kazası soruşturması tamamlandı: Suçlu makinistler
Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme!
Memleket Partisi üç vekille Meclis'te
Türkiye, İran, Pakistan ve Katar Filistin'i korumada öncülük edecek
Sinovac'ta randevular yeniden açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
-daş eki 2
müptezel 2
çekirdek 2
adını koymak 1
jezero krateri 1
yemek yerken 2
balkonda sigara içme yasağı 3
beynimin dörtte birini kullanıyorum 1
gülenle gülen,ağlayanla ağlayan insan 2
DERMATOLOji 1
SON İLANLAR
Türkiye Maarif Vakfı 5 Mali İşler Sorumlusu alacak
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivas Gürün SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 145 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam