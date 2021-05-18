Kapanma dönemi sonrası karantina haberleri gelmeye başladı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|18 Mayıs 2021 11:06
|+Aa- Yazdır
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Çepni köyü Sifan Mahallesi'nin 10 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulması istendi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Karantinada olması gerekirken trafik uygulamasında yakalandı
18 Mayıs 2021 12:24
|Bakanlıktan il sağlık müdürlüklerindeki ek ödemeye dair yazı
18 Mayıs 2021 12:20
|İçişleri Bakanlığı, 1,5 ton esrarın ele geçirildiği operasyonun detaylarını aktardı
18 Mayıs 2021 11:53
|Polisten alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu
18 Mayıs 2021 11:13
|Dışişleri'nden, Katar Kızılayı Derneği Merkezi'nin bombalanmasına kınama
18 Mayıs 2021 09:39
|İstanbul köpekleri Kocaeli'ne atıyor
18 Mayıs 2021 09:21
|Hastanenin acil servis yolu mahkemelik oldu
18 Mayıs 2021 09:05
|Sinovac'ta randevular yeniden açıldı
18 Mayıs 2021 08:12
|Tüzel bilirkişi' dönemi başlıyor
18 Mayıs 2021 08:03
|Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
17 Mayıs 2021 23:21