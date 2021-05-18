Polisten alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu
|18 Mayıs 2021 11:13
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Olay, gece Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Kokoreç yemek isteyen Yiğit Ö. ile arkadaşları Faik K. ve Semih D., sokak kısıtlamasına rağmen otomobille yola çıktı. Seyir halindeki 3 kişi, devriye gezen motorize Yunus ekipleri tarafından durduruldu.
Araçtaki 3 kişinin muafiyet belgesi olmadığı anlaşılırken, sürücü Yiğit Özkan da yapılan testte 0.95 promil alkollü çıktı. Polis, 3 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den, sürücü Yiğit Ö.'ye ayrıca 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 10 bin 764 TL ceza uyguladı. Yiğit Ö.'nün ehliyetine el koyuldu. Cezanın ardından otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.
'KOKOREÇ YİYİP EVE GİDECEKTİK'
Alkollü sürücü Yiğit Ö.'nün "Bir kokoreç yiyip, eve gidecektik, başımıza gelene bak" sözleri üzerine polis memuru, "Kokoreç pahalıya mal oldu" dedi.
Yiğit Ö. ise "Ceza yazılması önemli değil de ehliyet gitmeseydi" karşılığını verdi.
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