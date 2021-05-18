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Ayrılan erkek arkadaşına muska yazdı, 10 yıla kadar hapsi istendi

Ayrılan erkek arkadaşıyla ilgili muska yazdırmak isteyen kişiyi şantaj ve tehditle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığın "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, "şantaj" ve "tehdit" suçlarından beraati istendi.
 18 Mayıs 2021 11:32
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Ayrılan erkek arkadaşına muska yazdı, 10 yıla kadar hapsi istendi

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Sonay İncekara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık İncekara'nın avukatı, duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Serdar Çaparlar tarafından açıklanan esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan Atike İncekara hakkındaki davanın öldüğü için düşmesi, sanık Ayhan Özgüde'nin "tehdit", "şantaj" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından delil olmadığından beraati talep edildi.

Mütalaada, sanık Sonay İncekara'nın "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, "tehdit" ve "şantaj" suçlarından delil yetersizliğinden beraati istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sonay İncekara, mütalaaya katılmadığını, suçu işlediğine dair somut bir delil bulunmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına talebi üzerine mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki N.İ.'nin, erkek arkadaşının ayrılmak istemesi üzerine internetten muska yazan bir kişinin numarasını aldığı, bu kişinin müştekiye kendisini Ali Güven olarak tanıttığı ve hesabına paraları yatırması halinde işi halledebileceğini söylediği anlatılıyor.

Müştekinin birçok kere muska yazma ve başka sebeplerle verilen hesaplara para yatırdığı ve dolandırıldığını anladıktan sonra para yatırmayacağını belirttiği kaydedilen iddianamede, müştekinin para yatırmayacağını bildirmesi üzerine Ali Güven isimli kişinin kendisiyle ilişkiye girmediği takdirde mevcut durumu ailesine ve çevresine açıklama şantajında bulunduğunu aktarılıyor.

İddianamede, müştekinin şantaj nedeniyle verilen hesaba yine para yatırdığı ve para yatırmadığı zamanlarda ölümle tehdit edilmesi nedeniyle şikayetçi olduğu ifade ediliyor.

Yapılan telefon görüşmelerinde hattı kullanan kişinin sanık Sonay İncekara olduğunun belirlendiği kaydedilen iddianamede, müştekinin para yatırdığı hesap sahiplerinin de diğer sanıklar Atike İncekara ve Ayhan Özgüde olduğu belirtiliyor.

Sanık Özgüde'nin savunmasında, müşteki ve diğer sanıkları tanımadığı, bir şahsın evini kiralama sebebiyle hesap numarasını aldığı ve hesabına para yatırıldığını ifade ederek, suçlamayı kabul etmedi.

Diğer sanık Atike İncekara da bankamatik kartını 1,5 yıl önce kaybettiğini dile getirerek, suçlamaları reddetti.

İddianamede, sanıklar Sonay İncekara, Atike İncekara ve Ayhan Özgüde'nin "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından 4 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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