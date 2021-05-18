14 yaşındaki kızları evli adama kaçınca ortalığı savaş alanına çevirdiler
|18 Mayıs 2021 11:39
|+Aa- Yazdır
Beyoğlu'nda 14 yaşındaki kızları, 1 ay önce bir başkasıyla evlenen Mehdi D.'ye kaçan aile, kızlarını geri almak için Mehdi D.'nin ailesinin evinin önüne geldi. İki aile arasında yaşanan tartışmanın sona ermesinin ardından, öğleden sonra yeniden evin önüne gelen kız çocuğunun ailesi bu kez bıçak, zincir, sopa ve fırçalarla saldırıya geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü meydan kavgasında bir kişi bıçaklandı, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarındameydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki Suriye uyruklu Hülya C., 1 ay önce başka bir kızla evlenen 19 yaşındaki Mehdi D. ile birlikte kaçtı. Kızın ailesi çocuklarından haber alamaması üzerine Mehdi D.'nin babası Yasser D.'nin evinin önüne geldi.
KIZLARINI ALMAK İÇİN GELDİLER, ORTALIK KARIŞTI
Ailenin kızını istemesi üzerine Yasser D. oğlunun ve kızın kaçtıklarını ve nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine kızın ailesi tekme ve yumruklarla Yasser D.'ye ve ailesi saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı ve bıçakların çekildiği kavgada esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından gelen polis ekipleri, olay yerinde bir süre çalışma yaptıktan sonra şikayetçileri emniyete götürdü.
KIZLARINI ALAMAYINCA SALDIRIYA GEÇTİLER
Olaydan yaklaşık 2 saat sonra kızın ailesi, Yasser D.'yi tehdit ederek kızın geri getirilmesini istedi. D.'den aynı şekilde karşılık alan aile saat 16.00 sıralarında bu kez bıçak, sopa, zincir ve fırçalarla saldırıya geçti. Meydan muhaberesinin yaşandığı kavgada bıçaklı saldırgan Cafer Muhammed'i kafasından ve belinden ağır şekilde yaraladı.
AĞIR YARALANAN GENÇ YERE YIĞILDI
Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada sokak sokak birbirlerine giren tarafları kimse ayıramadı. Bıçakla ağır yaralanan genç ise bir süre sonra yere yığıldı. Sopa, bıçak, zincir ve fırçaların havada uçuştuğu ve gencin bıçaklandığı o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından ağır yaralı Cafer Muhammed ailesi tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genci bıçaklayan şahsın Hıdır C. olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı yerde çalışma yapan polis ekipleri, şahsı ve kızın kaçtığı gencin babası Yasser D.'yi kaçamadan kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kahramanmaraş'ta bir kişi eski karısını öldürdükten sonra intihar etti
18 Mayıs 2021 11:50
|Kocası tarafından kazayla vurulan 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
18 Mayıs 2021 11:48
|Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü
18 Mayıs 2021 11:45
|Thodex soruşturmasında firari Rana Azap yakalandı
18 Mayıs 2021 11:41
|Eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü: Namusumuz için yaşıyoruz
18 Mayıs 2021 10:16
|Taciz iftirasına uğrayan hekim, yaşadığı linci anlattı
18 Mayıs 2021 09:12
|Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı
18 Mayıs 2021 07:42
|5 yaşındaki çocuk sokakta oynarken vuruldu
18 Mayıs 2021 07:35
|Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
17 Mayıs 2021 23:04
|BtcTurk'ten veri ihlali hakkında yeni açıklama
17 Mayıs 2021 22:55