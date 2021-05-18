Antalya'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanığa hapis cezası
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 5 sanığa 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
|18 Mayıs 2021 11:43
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Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.C, S.S, Y.D, Z.G. ile tutuksuz sanık F.G. ve sanık avukatları katıldı.
Karar öncesi son sözü sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Heyet, sanıklardan Ö.C, S.S, Y.D ve Z.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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