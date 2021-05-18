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Kahramanmaraş'ta bir kişi eski karısını öldürdükten sonra intihar etti

Kahramanmaraş'ta bir kişi, bir süre önce boşandığı eski karısını öldürdükten sonra intihar etti.
 18 Mayıs 2021 11:50
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Kahramanmaraş'ta bir kişi eski karısını öldürdükten sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit ilçesinde yaşayan E.B. (41) boşandıktan sonra Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi'ndeki baba evine yerleşen G.G'nin (41) kaldığı eve geldi.

İkili arasında kapı önünde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine E.B, yanındaki av tüfeğiyle G.G'yi öldürdü.

E.B, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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