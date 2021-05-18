İçişleri Bakanlığı, 1,5 ton esrarın ele geçirildiği operasyonun detaylarını aktardı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu"na ilişkin, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığından bir korvet, 2 bot ile toplam 135 personelin görevlendirildiğini belirtti.

Ersoy, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından açıkladığı 1,5 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklama yaptı.

İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar uyuşturucu çeşidi ve türüyle karşı karşıya olunduğunu anlatan Ersoy, günümüzde uyuşturucudan etkilenmeyen coğrafya parçasının kalmadığını ifade etti.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeleyi hassas bir şekilde yürüttüğünü dile getiren Ersoy, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarındaki uluslararası sularda gerçekleştirdiği "Onur Operasyonu"yla ilgili bilgi verdi.

- "Denize atılan çuvallar 2 saat boyunca toplanmıştır"

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, şöyle devam etti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerimiz tarafından alınan istihbaratlar üzerine yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında Akdeniz'de faaliyete başlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA planlaması yapılmış, operasyonu icra etmek maksadıyla Emniyet Genel Müdürlüğünden bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığından bir korvet, 2 bot ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir. Arkadaşlarımız uzun soluklu bir çalışmayı denizde kesintisiz sürdürebilmişlerdir."

Ersoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı koordinesinde KKTC'ye 38 deniz mili yaklaşık 70 kilometre, Mersin'e 71 deniz mili yaklaşık 130 kilometre, Samandağ'a 34 deniz mili yaklaşık 60 kilometre mesafede uluslararası sularda icra edilen faaliyette bayraksız bir balıkçı teknesinin tespit edildiğini belirterek, teknenin şüpheli hareketlerinin İHA ve Sahil Güvenlik gemilerindeki elektrooptik sistemler aracılığıyla anlık izlendiğini söyledi.

Sabah saat 09.00 sıralarında tekneyle temas sağlandığını ifade eden Ersoy, "Müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı unsurlarımızı fark eden şüpheliler, teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır." dedi.

Kısa süre içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle müşterek tekneye çıkıldığını, 4 şüphelinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Ersoy, denize atılan çuvalların 2 saat boyunca toplandığını, yapılan tespite göre çuvallar içerisinde yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulduğunu bildirdi.

- Operasyona ilişkin görüntüler gösterildi

Bakan Yardımcısı Ersoy'un konuşmasının ardından, operasyona ilişkin görüntüler ve yakalanan 1,5 ton esrar gösterildi.

Video konferans yöntemiyle Mersin Limanı'na bağlanan Ersoy, operasyondan dolayı İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek'i tebrik etti.

Toplantıda, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları da hazır bulundu.