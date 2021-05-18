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Turizm Bakanı'ndan çağrı: Herkesi bu ayrıcalığı deneyimlemeye davet ediyorum

"Türkiye, tarihi, coğrafyası, kültürü ve medeniyet kökleri ile müzeciliğin tüm yönleriyle kendini gösterdiği nadir ülkelerden biridir. Herkesi bu ayrıcalığı deneyimlemeye davet ediyorum"
 18 Mayıs 2021 12:12
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Turizm Bakanı'ndan çağrı: Herkesi bu ayrıcalığı deneyimlemeye davet ediyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzelerin, eserleri seyretmek için değil, öğrenmek, anlamak, hissetmek ve iletişim kurmak için var olduğunu belirterek, "Türkiye, tarihi, coğrafyası, kültürü ve medeniyet kökleri ile müzeciliğin tüm yönleriyle kendini gösterdiği nadir ülkelerden biridir. Herkesi bu ayrıcalığı deneyimlemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, Müzeler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, küçük bir takıdan, devasa yapılara kadar insan ruhunun aksettiği, ihtiyaçlarının şekillendirdiği, fikirlerinin hayat verdiği unsurların, müzeciliğin geniş ve ağır sorumluluğu altına girdiğini aktardı.

Arkeoloji, sanat, tarih, etnografya, doğa, jeoloji gibi, hizmet ettikleri alanların çeşitliliğiyle binlerce yıllık zaman dilimine açılan bir kapı olan müze koridorlarının, ziyaretçilerini, dünya üzerindeki yaşam sürecine, insan medeniyetinin süregelen hikayesine davet ettiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Eserleri seyretmek için değil, öğrenmek, anlamak, hissetmek ve iletişim kurmak için vardır müzeler. Türkiye, tarihi, coğrafyası, kültürü ve medeniyet kökleri ile müzeciliğin tüm yönleriyle kendini gösterdiği nadir ülkelerden biridir. Herkesi bu ayrıcalığı deneyimlemeye davet ediyorum.

Türk müzeciliğinin temellerini atanlardan bugünlere ulaştıranlara kadar, müzecilik tarihimizde emeği geçen herkese, bu alanda ülkemizi daha iyiye ve güzele ulaştırma çabasıyla özveri içinde çalışan bütün müze görevlilerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, Müzeler Günü'nü kutluyorum."
Anadolu Ajansı
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