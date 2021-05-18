AK Parti'den CHP'lilerin 'HDP'ye bakanlık' açıklamasına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP'nin dile getirdiği, İYİ Parti'nin de susarak kabul ettiği HDP'ye yönelik bakanlık paylaşımı, açıkça Türkiye'nin güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atmaktır. CHP ve İYİ Parti seçmeninin buna geçit vermeyeceğine inanıyorum." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, "CHP ya da Millet İttifakı iktidarında HDP'ye bakanlık verilebileceği" yönündeki sözlerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Muhalefeti desteklemek suretiyle Erdoğan'ı devireceğiz." sözünün, mandacı muhalefet anlayışı içinde nasıl bir stratejiye dönüştüğüne şahit olduklarını ifade eden Akbaşoğlu, "HDP'ye bakanlık verilebileceği şeklindeki açıklamalar, bu işin daha önce pişirildiğini, CHP'nin ve zımnen destek veren İYİ Parti'nin, HDP'nin vesayeti altında bulunduğunu açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Akbaşoğlu, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin, parlamenter sisteme geri dönülmesine yönelik talepleri kapsamında HDP'ye bakanlık teklifinin, aslında Türkiye'nin yönetimini, ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP'ye teslim etmek olduğunu belirtti.

Parlamenter sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu kararlarının, bütün bakanların imzası ile alınabildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Herhangi bir bakan imzalamadığı takdirde Bakanlar Kurulu kararı teşekkül etmez. Dolayısıyla HDP'li bir bakan Bakanlar Kurulu'nu kilitleyebilecektir. İçinde HDP'li bakanın bulunduğu hükümet, PKK'ya operasyona nasıl karar verecek? Sözde Ermeni soykırımı kararlarına karşı nasıl milli bir politika izleyebilecek? CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li Çiçek ile Tekin'e, 'Bizi zor durumda bırakacak açıklamaların şu anda gündeme getirilmesi doğru değil. Merak etmeyin biz bunu çaktırmadan yapacağız.' diyor. CHP'nin dile getirdiği, İYİ Parti'nin de susarak kabul ettiği HDP'ye yönelik bakanlık paylaşımı, açıkça Türkiye'nin güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atmaktır. CHP ve İYİ Parti seçmeninin buna geçit vermeyeceğine inanıyorum."