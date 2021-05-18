Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon liraya satışa çıkarıldı
|18 Mayıs 2021 12:41
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Fabrikanın mirasçılarından Eda Akalın, "Büyük dedem ortağıyla fabrikayı lastik çizme üretmek amacıyla almış. 1'inci Dünya Savaşı çıkınca hayalini gerçekleştirememiş" dedi.
Uzun yıllardır atıl durumda olan fabrika, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1991 yılında 1'inci derece tarihi eser olarak tescil edilip, koruma altına alındı.
Bakımsızlıktan bazı duvarları yıkılan fabrikanın demir konstrüksiyon iskeleti sapasağlam duruyor. Kapı ve pencereleri zarar gören binanın içerisinde ise ağaçlar ve otlar çıkmış. Dönemin şartlarında kibritleri taşımak için fabrikaya döşenen dekovil rayları da bozulmadan günümüze kadar gelmiş. 15 bin 377 metrekare araziye sahip iki parselden oluşan bina, 5 bin metrekare kapalı alanı olan ticari bir mülk olarak geçiyor.
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