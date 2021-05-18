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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.302,00 lira oldu.
 18 Mayıs 2021 12:45
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 497,00497,20497,80498,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.275,003.296,003.281,003.302,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 453,25457,25454,00458,00
Lira(Tam) Ziynet 3.200,003.220,003.206,003.226,00
Yarım Ziynet 1.600,001.610,001.603,001.613,00
Çeyrek Ziynet 800,00805,00802,00807,00
Anadolu Ajansı
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