Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.302,00 lira oldu.
|18 Mayıs 2021 12:45
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|497,00
|497,20
|497,80
|498,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.275,00
|3.296,00
|3.281,00
|3.302,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|453,25
|457,25
|454,00
|458,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.200,00
|3.220,00
|3.206,00
|3.226,00
|Yarım Ziynet
|1.600,00
|1.610,00
|1.603,00
|1.613,00
|Çeyrek Ziynet
|800,00
|805,00
|802,00
|807,00
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