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Boşaltması istenince sattığı evi yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Murat Y., bir süre önce sattığı daireyi, boşatması istenince ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, Murat Y. gözaltına alındı
 18 Mayıs 2021 13:11
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Boşaltması istenince sattığı evi yaktı

Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 7 katlı bir apartmanın en üst katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında daire zarar gördü.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Murat Y.'nin yaşadığı evi ateşe verdiği belirlendi. Murat Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda evi yaklaşık 1 yıl önce sattığını belirten Murat Y., satın alan kişiyle mahkemelik olduğunu, bu kişinin daireyi tahliye etmesini istemesi üzerine de ateşe verdiğini söylediği belirtildi. Murat Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
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