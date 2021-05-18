Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Boşaltması istenince sattığı evi yaktı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Murat Y., bir süre önce sattığı daireyi, boşatması istenince ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, Murat Y. gözaltına alındı
|18 Mayıs 2021 13:11
|+Aa- Yazdır
Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 7 katlı bir apartmanın en üst katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında daire zarar gördü.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, Murat Y.'nin yaşadığı evi ateşe verdiği belirlendi. Murat Y. polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda evi yaklaşık 1 yıl önce sattığını belirten Murat Y., satın alan kişiyle mahkemelik olduğunu, bu kişinin daireyi tahliye etmesini istemesi üzerine de ateşe verdiğini söylediği belirtildi. Murat Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat yönetmiş
18 Mayıs 2021 13:59
|Dini nikahlı karısını silahını temizlerken vuran kişi tutuklandı
18 Mayıs 2021 13:44
|Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum
18 Mayıs 2021 13:29
|Thodex soruşturmasında 2 kritik isim gözaltında
18 Mayıs 2021 13:24
|Kahramanmaraş'ta bir kişi eski karısını öldürdükten sonra intihar etti
18 Mayıs 2021 11:50
|Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü
18 Mayıs 2021 11:45
|14 yaşındaki kızları evli adama kaçınca ortalığı savaş alanına çevirdiler
18 Mayıs 2021 11:39
|Eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü: Namusumuz için yaşıyoruz
18 Mayıs 2021 10:16
|Taciz iftirasına uğrayan hekim, yaşadığı linci anlattı
18 Mayıs 2021 09:12
|Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı
18 Mayıs 2021 07:42