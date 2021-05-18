Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum
|18 Mayıs 2021 13:29
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ayşe V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Ayşe V.'nin ifadesi doğrultusunda sağlık ekibiyle eve giden polisler, Zeynep V.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Zeynep V.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri Ayşe V. İle eşi Saffet V. ve oğlu Ömer V.'yi gözaltına aldı.
'EŞARBIMLA BOĞDUM'
Ayşe V.'nin polise verdiği ifadede, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dedi.
Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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