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Bakan Kurum, İsrail'in de yer aldığı toplantıda İsrail'e tepki gösterdi

İsrail'in de katıldığı toplantıda İsrail'e sert tepki gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Keşke, Greta Thunberg'in geleceğimize dair çağrılarına her platformda kulaklarını açan dünya, 12 yaşındaki Filistinli Bera'nın feryadına da sağır olmasaydı, dilsiz olmasaydı" dedi
 18 Mayıs 2021 13:39
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve içerisinde İsrail'le birlikte 46 ülkenin yer aldığı PAN-Avrupa Programı 5. Üst Düzey Bakanlar Toplantısına katıldı. Bakan Kurum, Viyana Bakanlar Bildirisi'nin önemine dikkat çekerek doğanın geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Uluslararası iş birliklerini önemsediklerini bu kapsamda önemsediklerini bildiren Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hareket edildiğinin altını çizdi.

"2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu hedefimiz var"

Bakan Murat Kurum, hazırlanan İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi, İklim Kanunu çalışmaları ve Sıfır Atık Projesiyle birlikte doğanın korunduğunu ifade ederek, "Ülkemizin dört bir yanını yeşil ağlarla ördüğümüz millet bahçelerimiz ve ekolojik koridorlarımızla birlikte, yutak alan büyüklüğümüzü de arttırıyoruz. 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapma, 60 kilometre çevre dostu sokak hedefimiz var" dedi.

Avrupa Bisiklet Ağı ile entegre olacak 3 bin 165 kilometrelik bisiklet yolu güzergahı için 'Bisiklet Yollar Master Planı'nın hazırlandığı bilgisini veren Bakan Kurum, "Anadolu ve Kıyı Koridoru güzergahlarını belirlemiş olduk. İlk etapta bin 650 kilometrelik güzergahın yapım çalışmalarını etaplar halinde yürütüyoruz" diye konuştu. Ayrıca, bu plan hayata geçirildiğinde Avrupa'dan Asya'ya bisikletiyle yola çıkan birisinin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek kıtalararası yolculuk yapacağını söyledi.

"Keşke dünya 12 yaşındaki Filistinli Bera'nın feryadına sağır olmasaydı"

"Dünya ve doğa, çocuklarımızın emanetidir" diyen Bakan Kurum, "Bugünkü toplantımızda da; en çok gençlerimizin, çocuklarımızın kullandığı bisiklet yollarından, dolayısıyla evlatlarımızın geleceğinden bahsediyoruz. Fakat ne yazık ki; kuruluş ilkelerini; birlik, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve insan haklarına saygı olarak tanımlayan bazı ülkeler; dünyanın gözü önünde katledilen Filistinli, Gazzeli çocukların feryadına kayıtsız kalmıştır. Keşke, Greta Thunberg'in geleceğimize dair çağrılarına her platformda kulaklarını açan dünya, 12 yaşındaki Filistinli Bera'nın feryadına da sağır olmasaydı, dilsiz olmasaydı. Gözyaşları içinde 'Ben sadece bir çocuğum. Neden çocukları öldürüyorsunuz?' diye haykıran Filistinli küçük kızın çığlıkları duyulsaydı" diyerek Filistin'de yaşanan İsrail saldırılarına dikkat çekti.

Türkiye'nin tüm ülkelerden, bu saldırıya sessiz kalmamalarını, acilen harekete geçmelerini beklediğini bildiren Bakan Kurum, "Ben sözlerimi; yeryüzündeki 2 milyar 850 milyon çocuğun mutlu olduğu, 33 milyon göçmen yavrumuzun yuvalarına kavuştuğu, terör örgütü PKK'nın dağlara kaçırdığı çocuklarımızın annelerine döndüğü, Filistinli yavrularımızın gözyaşlarının dindiği, sokaklarda, parklarda, bahçelerde neşeyle oynadıkları bir dünya dileğiyle tamamlamak istiyorum" açıklamalarında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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