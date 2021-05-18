1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat yönetmiş

Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği ve 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirdiği operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği ortaya çıktı. Ramazan Bayramının birinci gününden itibaren an ve an takip edilen balıkçı teknesine yapılan operasyona, 140 personelin katıldığı belirtildi
 18 Mayıs 2021 13:59
+Aa- Yazdır
Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat yönetmiş

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Dairesi Başkanlığı, Havacılık İHA ve Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen bir balıkçı teknesine düzenlenen ve 1,5 tonun üzerinde uyuşturucun ele geçirilen 'Onur Operasyonunda' yeni detaylar ortaya çıktı. Suriye'den Türkiye'ye balıkçı teknesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Yapılan uzun süreli ve titiz çalışma sonucunda Lazkiye Limanından Ramazan Bayramının birinci günü ayrılan 'Çat' isimli balıkçı teknesi takibe alındı. Hem havadan İHA hem denizden ekipler tekneyi 4 gün boyunca an ve an izlerken, dün sabah 09.00'da operasyon yaptı.

Bakan Soylu bizzat yönetmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği öğrenilen operasyona, 140 güvenlik personeli katıldı. Yapılan operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi teknede gözaltına alınırken, şüpheliler tarafından denize atılan 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. 56 çuval içinde paketler halindeki esrarlar denizden tek tek toplanarak sahil güvenlik teknesine alınırken, balıkçı teknesi ile şüphelilerde Mersin'e getirildi.

Öte yandan konuyla ilgili operasyona devam eden ekipler, Türkiye'de sevkiyatla ilgili bağlantısı bulunan 2 Türk vatandaşını da gözaltına aldı. 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili yeni gözaltıların da olabileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dini nikahlı karısını silahını temizlerken vuran kişi tutuklandı
18 Mayıs 2021 13:44		 Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum
18 Mayıs 2021 13:29
Thodex soruşturmasında 2 kritik isim gözaltında
18 Mayıs 2021 13:24		 Boşaltması istenince sattığı evi yaktı
18 Mayıs 2021 13:11
Kahramanmaraş'ta bir kişi eski karısını öldürdükten sonra intihar etti
18 Mayıs 2021 11:50		 Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü
18 Mayıs 2021 11:45
14 yaşındaki kızları evli adama kaçınca ortalığı savaş alanına çevirdiler
18 Mayıs 2021 11:39		 Eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü: Namusumuz için yaşıyoruz
18 Mayıs 2021 10:16
Taciz iftirasına uğrayan hekim, yaşadığı linci anlattı
18 Mayıs 2021 09:12		 Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı
18 Mayıs 2021 07:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:34 - Valilik açıkladı: İslahiye'de çekirge yoğunluğu ortadan kaldırıldı14:30 - 9 ildeki PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı14:20 - Vali Dağlı: Korona ile mücadelenin baş aktörü hemşirelerimiz14:16 - Cumhuriyet Savcısı kısıtlama genelgelerini eleştirdi14:14 - Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine tepkiler art arda geldi14:08 - Yoğun bakım çalışanlarından 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
14:02 - Kabus geri döndü, öldürücülüğü koronavirüsten yüksek14:02 - Lisansüstü eğitimde engelli adaylar yönelik düzenleme!13:59 - Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat yönetmiş13:53 - Üniversite rektörleri, Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı13:51 - Bu köyde traktörlerin yerini ATV'ler aldı13:44 - Dini nikahlı karısını silahını temizlerken vuran kişi tutuklandı
13:39 - Bakan Kurum, İsrail'in de yer aldığı toplantıda İsrail'e tepki gösterdi13:31 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:29 - Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum13:24 - Thodex soruşturmasında 2 kritik isim gözaltında13:16 - Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı: 14.00'den sonra dikkat!
13:11 - Boşaltması istenince sattığı evi yaktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan yine tepki oluşturacak açıklama
Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme!
Tren kazası soruşturması tamamlandı: Suçlu makinistler
Bakan Koca açıkladı: Prof. Uğur Şahin, Bilim toplantısına katılacak
Memleket Partisi üç vekille Meclis'te
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çayın bardakta soğuması 5
hocam 1
aerosol 1
unutulmaz türk dizileri 4
orman arazisi 1
Bubal kabilesi 1
Bugün olanlar 3
jezero krateri 1
Bir şekilde 1
ankaragücü 3
SON İLANLAR
Türkiye Maarif Vakfı 5 Mali İşler Sorumlusu alacak
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivas Gürün SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 145 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam