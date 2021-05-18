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Lisansüstü eğitimde engelli adaylar yönelik düzenleme!

 18 Mayıs 2021 14:02
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Lisansüstü eğitimde engelli adaylar yönelik düzenleme!

Yükseköğretim Kurulu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde iki maddelik düzenleme yaptı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde düzenleme yapıldı.

Buna göre, "Otizm spektrum bozukluğu, işitme engelli ve zihin yetersizliği" olan öğrencilerin konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerinde yapacakları lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı aranmamasına karar verilmiştir.

Yapılan düzenleme ile konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda, Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;
a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli olan,
b) Engel düzeyi %40 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan adaylardan,
yabancı dil puanı şartı aranmayacaktır.

Yapılan değişikliklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Memurlar.Net - Özel

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