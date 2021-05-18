1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhuriyet Savcısı kısıtlama genelgelerini eleştirdi

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un, Türkiye'deki koronavirüs sürecinde atılan adımlarla ilgili yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu. Akbulut ""Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın ön gördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp." dedi.
 18 Mayıs 2021 14:16
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un, Türkiye'deki koronavirüs sürecinde atılan adımlarla ilgili yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu.

Eyyüp Akbulut, YouTube hesabından paylaştığı videoda, koronavirüs salgını boyunca atılan adımlarla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Akbulut, salgında hukuk devletine yakışmayan uygulamalar görüldüğünü ve bunların büyük mağduriyetlere neden olduğunu dile getirdi.

Akbulut, alınan tedbirlerle ilgili olarak il idaresi kanununun zikredildiğini ve işlemlerin 11C ve 66. maddeler uyarınca yapıldığını ifade etti. Akbulut, "Fakat bir kanunda 'Vali gereken tedbirler alır' denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız" diye konuştu.

"İŞİM GEREĞİ GEREKLİ CESARETİ GÖSTERİYORUM"

Akbulut sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın ön gördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez.

Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var denemez. Ben aşı karşıtı birisi değilim, mesleğim icabı adıma aşı tanımlandığı için araştırmaya başladım. Ve araştırırken de medyada bilimsel verilerle de desteklenen, tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını, raporlarını gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum."
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tek hekim çalışan uzman doktorların 30 günlük icap nöbeti sorununa çözüm bulunmalı
15 Mayıs 2021 14:29		 Seçtikleri hemşirelik mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyorlar
13 Mayıs 2021 23:09
Sağlık çalışanları bu bayram da ailelerinden uzakta
13 Mayıs 2021 23:08		 'Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek'
13 Mayıs 2021 19:22
'Hemşireler geleceğin planlanmasında önemli rol oynuyor'
12 Mayıs 2021 13:56		 Hemşireler çifte bayram yaşamak istiyor
11 Mayıs 2021 21:44
Hemşirelerden sitem: Gece bizi alkışlayanlar sabah kaçtı
11 Mayıs 2021 12:43		 Sinop'ta aç kalan güvercinleri polisler besledi
09 Mayıs 2021 19:42
Kadın doktorlar, Anneler Günü'nde de görevinin başında
09 Mayıs 2021 15:37		 Hemşireler Anneler Günü'nü evlatlarından uzakta geçiriyor
09 Mayıs 2021 15:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:34 - Valilik açıkladı: İslahiye'de çekirge yoğunluğu ortadan kaldırıldı14:30 - 9 ildeki PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı14:20 - Vali Dağlı: Korona ile mücadelenin baş aktörü hemşirelerimiz14:16 - Cumhuriyet Savcısı kısıtlama genelgelerini eleştirdi14:14 - Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine tepkiler art arda geldi14:08 - Yoğun bakım çalışanlarından 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
14:02 - Kabus geri döndü, öldürücülüğü koronavirüsten yüksek14:02 - Lisansüstü eğitimde engelli adaylar yönelik düzenleme!13:59 - Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat yönetmiş13:53 - Üniversite rektörleri, Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı13:51 - Bu köyde traktörlerin yerini ATV'ler aldı13:44 - Dini nikahlı karısını silahını temizlerken vuran kişi tutuklandı
13:39 - Bakan Kurum, İsrail'in de yer aldığı toplantıda İsrail'e tepki gösterdi13:31 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:29 - Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum13:24 - Thodex soruşturmasında 2 kritik isim gözaltında13:16 - Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı: 14.00'den sonra dikkat!
13:11 - Boşaltması istenince sattığı evi yaktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan yine tepki oluşturacak açıklama
Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme!
Tren kazası soruşturması tamamlandı: Suçlu makinistler
Bakan Koca açıkladı: Prof. Uğur Şahin, Bilim toplantısına katılacak
Memleket Partisi üç vekille Meclis'te
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ağaç 1
söğüt 1
DERMATOLOji 1
amigdala 1
coğrafya 1
İş yerinde bayramlaşma merasimi 3
gülenle gülen,ağlayanla ağlayan insan 2
dip boyası 1
Bir şekilde 1
lahar 1
SON İLANLAR
Türkiye Maarif Vakfı 5 Mali İşler Sorumlusu alacak
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivas Gürün SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 145 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam