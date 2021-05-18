1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

9 ildeki PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ya da tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı
 18 Mayıs 2021 14:30
+Aa- Yazdır
9 ildeki PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, İstanbul, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, Kars ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: Kandilin ışıkları söndü, kararıyor
20 Mayıs 2021 15:09		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Mayıs 2021 13:44
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı
20 Mayıs 2021 13:43		 FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay hapis
20 Mayıs 2021 12:35
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
20 Mayıs 2021 11:00		 Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
20 Mayıs 2021 10:44
DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek
20 Mayıs 2021 10:30		 Avukat FETÖ borsası organizatörü çıktı
20 Mayıs 2021 10:17
PKK'lı terörist mağarada 3 örgüt üyesini infaz etmiş
20 Mayıs 2021 09:59		 FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı
20 Mayıs 2021 09:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:17 - Türkiye ve KKTC'de en çok İngiltere varyantı bulaştı16:11 - CHP, Ruhsar Pekcan hakkında Meclis soruşturma komisyonu kurulmasını istedi15:59 - Belediyelere uyarı: Tek bilgi ile borç bilgisini göstermeyin15:58 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:55 - Ali Erbaş: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek15:51 - Çocuk parkında ölüm: Belediye yöneticisine valilikten soruşturma izni
15:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş heyetini kabul etti15:36 - 4 yaşındaki Mehmet, babasının peşinden ölüme gitti15:31 - Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan adayı15:22 - Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un acı kaybı15:18 - Koronadan hayatını kaybeden İyi Parti İl Başkanı toprağa verildi15:09 - Bakan Akar: Kandilin ışıkları söndü, kararıyor
15:01 - Atama izin sayılarının ikinci dağılımı yapıldı15:00 - Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar oldu14:44 - İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı14:43 - Baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı14:30 - İzmit Körfezi'nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı
14:27 - HSK üyeliği için adaylar belli oldu, işte isim listesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü
Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
HSK seçiminde uzlaşı sağlandı... 3 üye millet ittifakından seçilecek
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mantis 1
kuru nane 2
Koşun millet başlık açtım 2
göze hitap etmek 3
dibe vurmak 2
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 1
kuzu gibi 1
uyan da balığa gidelim 1
satın alma sahiplen 2
çıkış yolu 2
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam