Üniversite, ilanda alan mezunlarına şans vermeli!
|19 Mayıs 2021 11:02
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Memurlar.Net olarak üniversitelerin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanlarında ilgili alan mezunlarına şans verilmesini oldukça önemsiyoruz. Bu noktada, tespit edebildiğimiz ilanları gündeme getirerek farkındalık yaratılmasına vesile olmayı istiyoruz.
Bu çerçevede, Karadeniz Teknik Üniversitesince 17 Mayıs 2021 günü Resmi Gazete'de yayımlanan, Trabzon Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro programı Öğretim Görevlisi kadrosuna dikkat çekmek istiyoruz.
Söz konusu kadroya başvuracak adaylarda; "Orman mühendisliği silvikültür alanında doktora yapmış olmak. Bitki fizyolojisi ve kuraklık konusunda çalışmaları olmak." şartı aranmıştır.
Harita ve Kadastro programının ders planını incelediğimizde; derslerin ağırlıklı olarak ölçme ve kadastro alanında olduğu, bu çerçevede Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği bölümü mezunlarına ilanda şans verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, şayet ilgili programda Orman Mühendisliği alanında doktora yapmış bir adaya ihtiyaç var ise, YÖK Akademik ve KTÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi kayıtlarında ilgili üniversite bünyesinde yer alan Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür alanını kapsayacak 4 profesör, 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi ve 1 doktorasını bitirmiş araştırma görevlisi olmak üzere ders verebilecek toplam 9 öğretim elemanı bulunduğunu görmekteyiz.
Öte yandan, söz konusu öğretim görevlisi ilanında "bitki fizyolojisi ve kuraklık" çalışma alanına yer verilerek başvuracak adaylar arasında rekabet hususunun engellemesinin yanında 1. Sınıf ve 2. Sınıf ders planında yer alan hiçbir ders ile uzaktan yakından bir bağlantısı da gözükmediği gibi program derslerini verme imkanının da bulunmadığı ortadadır. Bu programın harita sektöründe mühendis ve teknisyen arasında ilişki kuran teknik ara elemanları yetiştirmeyi amaçladığı, eğitim planından verilebilecek bir ders bile bulunmadığı göz önüne alındığında bu ilanın aslında bitki ve kuraklık çalışmış, alanla hiçbir bağlantısı olmayan doktora mezunu 1 adayı tanımladığı ortadadır. Üniversitenin aksi yönde bir tespiti var ise bizlerle paylaşmasından memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isteriz.
Sonuç itibarıyla değerlendirildiğinde, ilgili üniversitenin Harita ve Kadastro programının öğretim görevlisi ihtiyacını karşılamak amacıyla çıktığı ilanda öncelikle Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği bölümü mezunlarına imkan vermesi için söz konusu ilanın düzeltilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz.
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