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TCDD Taşımacılık A.Ş. KDK kararına uyacak

TCDD Taşımacılık A.Ş. Kamu Denetçiliği Kurumu kararına uyarak, görevde yükselme sözlü sınavlarını yapacağını açıkladı
 20 Mayıs 2021 00:08
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TCDD Taşımacılık A.Ş. KDK kararına uyacak

25 Şubat 2021'de yayımlanan haberde, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, yazılı sınav sonuçları sonrasında 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavlarını yapmayan , TCDD Taşımacılık A.Ş. hakkında karar aldığına yer vermiştik. KDK, sözlü sınav sürecinin başlatılmasını istemişti.

TCDD Taşımacılık A.Ş., Kamu Denetçiliği Kurumu kararı sonrasında, 17 aylık süre geçtikten sonra, görevde yükselme sözlü sınavlarını yapacağını açıkladı.

İşte TCDD Taşımacılık A.Ş. kararı

Memurlar.Net - Özel

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