SGK, Denetmen yardımcılığında İktisat'a %25, sosyal güvenlik hukukuna %4 ağırlık verdi
|19 Mayıs 2021 10:00
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Denetmen yardımcılığına önceki yıllarda doğrudan mülakatla alım yapan SGK kurumu, alışılagelmişin dışında bu yıl Denetmen Yardımcılığı sınavına yazılı sınav getirdi. Ancak sınav başvurusunu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Çeko) ağırlıklı puan türleriyle alan SGK, yazılı sınav konularında Çeko'ya neredeyse hiç yer vermedi.
Sınavda istenen 3 puan türünü tek tek irdelersek,
P40 puan türü (%50 Çeko - %30 Hukuk - %20 Gk/Gy),
P42 puan türü (%30 Çeko - %20 Hukuk - %15 Maliye - %15 İktisat %20 Gk/Gy)
yine P43 puan türünü (%25 Çeko - %20 Hukuk - %20 İktisat - %15 Maliye - %20 Gk/Gy)
alanlarından oluşturmaktadır.
Görüldüğü ve SGK denetmen yardımcılığını hedefleyen adayların ağırlık vererek çalıştığı üzere, puan türlerinin hepsi Çeko ağırlıklı. Yine bir diğer ilginç nokta bu puan türlerinin hiç birisinde Muhasebe olmamasına rağmen kurum yapacağı yazılı sınavda %25 Muhasebeye yer vermiştir!
Sadece yazılı sınavdaki Hukuk içerisine alt başlık olarak eklenen İş ve Sosyal Güvenlik hukukunu sayarsak Çeko'ya alt başliklardan %4'luk bir yer verildiğini söyleyebiliriz.
Halbuki hem mesleğin icrasında hem de yeterlilik sınavında (%70) iş ve sosyal güvenlik hukuku çok önemli yer tutmaktadır. Buna rağmen İktisat'a dahi %25 ağırlık verilirken yazılı sınav konularında Çeko'ya yer verilmemesi adaylarda şaşkınlık yaratmıştır.
Unutulmamalıdır ki kurum sınavlarına çalışan adaylar öncelikle o kurumun aldığı puan türlerini araştırmakta ve ders çalışma stratejisini tamamen ona göre belirlemektedir.
Özetle, her yıl kontenjan verilen İstatistik mezunlarının göz ardı edilmesi hemde beklenenden ve gecmis yıllardan çok daha düşük alım yapılması ve en önemlisi yazılı sınav konularinda talep edilen puan türlerinde dahi yer almayan Muhasebeye %25 yer verilirken ağırlıklı ders Çeko'ya hiç yer verilmemesi adaylarda hayal kırıklığı yaratmıştır.
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