KPSS sorularını alarak sınava giren FETÖ sanığına hapis
Kayseri'de 2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını ele geçirerek sınava girdiği iddiasıyla yargılanan FETÖ/PDY sanığına, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mehkeme tarafından tutuklanan sanık, cezaevine gönderildi
|18 Mayıs 2021 16:48
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4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık T.T. mahkeme salonunda hazır bulunurken, sanık avukatı da duruşmaya katıldı. Kendini savunan sanık T.T., "Ben soruları çalmadım. Kendim çalışarak yüksek puan aldım. Suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık T.T.'ye 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'belgede sahtecilik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından toplamda 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme heyetinin kararı ile sanık T.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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