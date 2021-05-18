Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Annesini bıçakla yaraladı, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
İzmir'in Aliağa ilçesinde, annesini bıçakla yaralayan zanlı, annesinin birlikte yaşadığı kişi ile yaralı annesine yardım etmek isteyen market sahibini tabancayla öldürdü
|18 Mayıs 2021 16:52
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki bir iş yerine amcası O.B ile gelen Ç.B, annesi A.Ç ve birlikte yaşadığı Behçet M. ile tartışmaya başladı.
Bu sırada bıçakla annesini yaralayan, Behçet M'ye da tabancayla ateş eden Ç.B, yaralı olarak uzaklaşmaya çalışan annesinin sığındığı marketin sahibi Hasan T'ye de ateş etti.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Behçet M. ve Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan anne A.Ç, Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
B.Ç ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Evlenmek için kaçırılan 15 yaşındaki kız ailesine teslim edildi
18 Mayıs 2021 17:59
|Sağlık çalışanları, kazazedeye müdahale ederken saldırıya uğradı
18 Mayıs 2021 17:04
|19 yaşındaki üniversite öğrencisi otel odasında ölü bulundu
18 Mayıs 2021 15:31
|Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat yönetmiş
18 Mayıs 2021 13:59
|Dini nikahlı karısını silahını temizlerken vuran kişi tutuklandı
18 Mayıs 2021 13:44
|Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum
18 Mayıs 2021 13:29
|Boşaltması istenince sattığı evi yaktı
18 Mayıs 2021 13:11
|Kahramanmaraş'ta bir kişi eski karısını öldürdükten sonra intihar etti
18 Mayıs 2021 11:50
|Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv öldü
18 Mayıs 2021 11:45
|14 yaşındaki kızları evli adama kaçınca ortalığı savaş alanına çevirdiler
18 Mayıs 2021 11:39