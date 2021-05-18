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Annesini bıçakla yaraladı, 2 kişiyi tabancayla öldürdü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, annesini bıçakla yaralayan zanlı, annesinin birlikte yaşadığı kişi ile yaralı annesine yardım etmek isteyen market sahibini tabancayla öldürdü
 18 Mayıs 2021 16:52
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Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki bir iş yerine amcası O.B ile gelen Ç.B, annesi A.Ç ve birlikte yaşadığı Behçet M. ile tartışmaya başladı.

Bu sırada bıçakla annesini yaralayan, Behçet M'ye da tabancayla ateş eden Ç.B, yaralı olarak uzaklaşmaya çalışan annesinin sığındığı marketin sahibi Hasan T'ye de ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Behçet M. ve Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne A.Ç, Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

B.Ç ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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