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Bakan Çavuşoğlu: Mazlumların umudu Erdoğan ve Türkiye milleti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir."
 18 Mayıs 2021 16:55
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Bakan Çavuşoğlu: Mazlumların umudu Erdoğan ve Türkiye milleti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir."

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Anadolu Ajansı
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