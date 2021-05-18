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Sağlık çalışanları, kazazedeye müdahale ederken saldırıya uğradı
İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen 112 Acil Sağlık ambulansında görevli 2 sağlık çalışanı, şüpheliler hakkında savcılığa başvurdu
|18 Mayıs 2021 17:04
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Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesinde 112 Acil Sağlık ambulansında görevli sağlık çalışanları, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişiye müdahale ederken, çevredekilere uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu.
Çevredekilerle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Paramedik E.D. ile hemşire S.İ, darbedildi. Kavganın yatışmasının ardından sağlık çalışanları, kazazedeyi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
S.İ. ile E.D, Ege Üniversitesi Hastanesinden darp raporu aldı. Sağlık çalışanları, daha sonra kimliği henüz bilenmeyen şüpheliler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
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