Koronavirüs vakası çıkan huzurevi karantinaya alındı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan huzurevi Covid-19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı
|18 Mayıs 2021 18:10
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Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemiz Yazla Mahallesi'nde bulunan Huzurevinde Covid-19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi amacıyla 18.05.2021 tarihi saat 11.00 itibariyle 28.04.2021 saat 11.00'a kadar 10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca huzurevi yönetimince, Huzurevinde kalan vatandaşlarımızın odalarında izole edilmesi ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine göre gerekli önlemlerin alınması uygun bulunmuştur" dedi.
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