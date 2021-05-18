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İsrail saldırılarının sansürlenmesi TBMM gündemine geliyor

Filistin'e sosyal medya ablukası TBMM'nin gündemine geliyor. Dijital Mecralar Komisyonu, İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki katliamlarına ilişkin paylaşımlara sansür getirmesini gündemine alacak
 18 Mayıs 2021 18:36
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İsrail saldırılarının sansürlenmesi TBMM gündemine geliyor

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Ancak ABD merkezli sosyal medya şirketleri, İsrail ordusunun Kudüs ve Gazze'deki katliamlarına ilişkin paylaşım ve görüntülere sansür uyguladı.

Filistin'e yönelik 'dijital kuşatma'yı Meclis Dijital Mecralar komisyonu mercek altına alacak.

Sosyal medya sansürü Meclis Komisyonu'nda görüşülecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Büykgümüş, "İsrail'in bu barbarca saldırıları karşısında tüm dünyada vicdani, insani bir takım sesler yükseldi. Bu anlamda etkili olan lobiler de bu hakikati bastırmak için çeşitli araçlara başvurdular. Dijital Mecralar Komisyonu toplantımız var. Ben de kişisel olarak bu mevzuyu orada dile getirecek milletvekillerinden biriyim. Mutlaka burada yapılan ayrımcılık konu edilecektir" dedi.

Toplantıda milletvekilleri konuyu masaya yatıracak. Gerek görülürse, sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin görüşlerine de başvurulacak.

Büyükgümüş sözlerine şöyle devam etti:

"Fikirlerin özgürce ifade ettikleri bir mecradan bahsetmiyoruz. Yine aynı gerçek dünyadaki gibi güç savaşlarının olduğu bir platform. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak vatandaşlarımızın hakkını korumak zorundayız."
TRT
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