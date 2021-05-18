Gençlik haftası konserleri, Filistin saldırıları nedeniyle iptal edildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Haftası kapsamında planladığı online konserlerin İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmün ardından iptal edildiğini açıkladı
|18 Mayıs 2021 18:41
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "Daha önceden planlanmış Gençlik Haftası Konserimiz İsrail'in Filistin'de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle Haziran ayına ertelenmiştir. Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ve katliamların karşısındayız" ifadelerini kullanıldı.
Öte yandan sanatçı Oğuzhan Koç da, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu etiketleyerek, yaptığı açıklamada, "Daha adil, daha mutlu, daha huzurlu, barış dolu günlerde görüşmek üzere" açıklamasında bulundu.
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