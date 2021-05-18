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Koronavirüs tedavisi gören kadın 7'inci kattan atladı

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavi altında bulunan bir kadın 7'inci kattan atlayarak ağır yaralandı
 18 Mayıs 2021 18:50
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Koronavirüs tedavisi gören kadın 7'inci kattan atladı

Ağrı'da korona virüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan 58 yaşındaki B.A. isimli kadın, Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı. Sabah saatlerinde hastanenin 7'inci katındaki korona virüs servisinin camından atlayan kadın, hastanenin 3'üncü katında bulunan çatıya düşerek hayatta kaldı. Sağlık görevlilerince çatıdan indirilen B.A. hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan kadının intihar girişimiyle ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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