40 yaş üzeri bütün öğretmenlere aşı randevusu açıldı
|18 Mayıs 2021 18:55
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı" dedi.
Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Covid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla." ifadelerine yer verdi.
Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021
Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı.
Randevularınızı e-Nabızdan alabilirsiniz. Sağlıkla...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek
17 Mayıs 2021 23:00
|MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli üç yeni yazı
17 Mayıs 2021 21:44
|MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
16 Mayıs 2021 10:35
|İşte 10 soruda lise sınavları
16 Mayıs 2021 09:00
|Öğretmen ve okul çalışanı 499 bin kişinin aşı olma imkanı sağlandı
15 Mayıs 2021 10:15
|Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
14 Mayıs 2021 07:35
|MEB: 17 Mayıs'ta uzaktan eğitim yapılacak
12 Mayıs 2021 22:29
|MEB, liselerdeki sınav düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı
12 Mayıs 2021 22:08
|Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
12 Mayıs 2021 06:32
|Liselerde sınavlar yeniden düzenlendi
11 Mayıs 2021 20:53