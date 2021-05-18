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40 yaş üzeri bütün öğretmenlere aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 40 yaş üzeri yüm öğretmenler ile okul çalışanlarına aşı randevusu açıldığını açıkladı
 18 Mayıs 2021 18:55
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40 yaş üzeri bütün öğretmenlere aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Covid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla." ifadelerine yer verdi.
Memurlar.Net
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