Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak.
|18 Mayıs 2021 19:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimizi açıkladı.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz.
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