Fuat öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
|18 Mayıs 2021 19:37
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Kaza dün ilçeye bağlı Zeytinalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fuat Orkun Subaşı (52), motosikletiyle yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan Subaşı'na kazayı gören çevre sakinleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Fuat Orkun Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Eğitim camiası yasta
Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olduğu öğrenilen Fuat Orkun Subaşı'nın vefatı, eğitim camiasını da yasa boğdu. Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube'den yapılan açıklamada, "Bayraklı Ali Osman Konakçı MTAL'de görev yapan üyemiz Fuat Orkun Subaşı geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Cenazesi yarın (Salı) öğle namazını müteakip Zeytinalanı Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" sözlerine yer verildi.
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