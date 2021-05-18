Son 24 saatte 500 binden fazla doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarı son 24 saatte 500 bin dozu aştı.
|18 Mayıs 2021 21:18
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarı son 24 saatte 500 bin dozu aştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, Son 24 saatte uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 504 bin 890 doz oldu.
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