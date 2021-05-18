Sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden şüpheli gözaltında
|18 Mayıs 2021 19:51
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Olay, Samsun'un Terme ilçesi Elmaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, göğüs ağrısı şikayetiyle 112'ye ihbarda bulunan şahsın ikametine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hastayı tedavi için Terme Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere ambulansa yerleştirdi. Bu sırada hasta yakınlarıyla yaşanan tartışma sonucu Ü.Ö. evden çıkarak ambulansa doğru yürüdü. Ambulansa yaklaştığı esnada elini beline götürerek silahına davrandığı iddia edilen ve sağlık çalışanlarını tehdit eden Ü.Ö. çevredeki vatandaşların müdahalesiyle buradan uzaklaştırıldı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından şüpheli Ü.Ö. gözaltına alındı.
12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nda Türkiye'nin çeşitli noktalarında özellikle pandemi sürecinde yoğun çaba gösteren sağlık çalışanlarının günü kutlanırken, Samsun'da 112 acil servis ekipleri tehdit edildi.
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