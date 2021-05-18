1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nüfusa oranla vakaların en fazla olduğu il 'Erzurum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 8-14 Mayıs tarihleri arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı tablosunu paylaştı. Tabloya göre vaka sayısın en fazla olduğu il 192.28 ile Erzurum oldu.
 18 Mayıs 2021 20:23
+Aa- Yazdır
Nüfusa oranla vakaların en fazla olduğu il 'Erzurum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Haritada vaka sayısın en fazla olduğu il 192,28 ile Erzurum'un olduğu göründü.

17 günlük tam kapanma sonrası vaka sayılarında Türkiye genelinde yaşanan düşün Erzurum'da da görüldü. 1-7 Mayıs tarihleri arasında 303,58 olan vaka sayısı oranı yeni açıklanan tabloda 192,28'lik orana geriledi. Vaka sayısı oranıyla daha önceki tabloda İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ ve Zonguldak'tan sonra 5.sırada bulunan Erzurum yeni açıklanan tabloda ise ilk sıraya yükselerek Türkiye'nin en fazla vaka görünen ili oldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSİ Genel Müdür Vekili: Su stresi çeken ülke konumundayız
18 Mayıs 2021 20:50		 Şehit kızının nikahı için tüm kent protokolü seferber oldu
18 Mayıs 2021 19:35
Gençlik haftası konserleri, Filistin saldırıları nedeniyle iptal edildi
18 Mayıs 2021 18:41		 Facebook, Balıkesir Belediye Başkanının 'İsrail' paylaşımını sansürledi
18 Mayıs 2021 17:40
'Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimini de hizmete açıyoruz'
18 Mayıs 2021 17:15		 Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul edenlere uyarı
18 Mayıs 2021 15:37
TBMM'de kalorifer borusu patladı, koridoru su bastı
18 Mayıs 2021 14:37		 Yoğun bakım çalışanlarından 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
18 Mayıs 2021 14:08
Kabus geri döndü, öldürücülüğü koronavirüsten yüksek
18 Mayıs 2021 14:02		 Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı: 14.00'den sonra dikkat!
18 Mayıs 2021 13:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:19 - Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti21:18 - Son 24 saatte 500 binden fazla doz aşı yapıldı20:59 - Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi20:57 - Mısır, Gazzenin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışladı20:56 - CHP Genel Merkez binasına Filistin bayrağı20:50 - DSİ Genel Müdür Vekili: Su stresi çeken ülke konumundayız
20:49 - Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını20:47 - İş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı20:43 - 'Türkiye güçlendikçe gençlere daha çok fırsat sunacağız'20:42 - Yıldız Parkı'nda tepki çeken görüntü20:25 - Erciyes Dağı'nın isminin geçtiği 2 bin 800 yıllık anıt Kayseri'ye getirildi20:23 - Nüfusa oranla vakaların en fazla olduğu il 'Erzurum'
20:21 - Çavuşoğlu: Tüm dünyayı harekete geçirmeye çalışıyoruz20:20 - Tarlalar kuraklık sebebiyle erken hasat edilmeye başlandı19:51 - Sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden şüpheli gözaltında19:40 - Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi19:37 - Fuat öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
19:35 - Şehit kızının nikahı için tüm kent protokolü seferber oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Kısıtlamaları eleştiren Cumhuriyet Savcısına inceleme başlatıldı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan yine tepki oluşturacak açıklama
3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı
Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul edenlere uyarı
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları
Bakan Koca açıkladı: Prof. Uğur Şahin, Bilim toplantısına katılacak
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yürümek 2
skua 1
zoru sevmek 1
aşı sıralaması 1
jezero krateri 1
yaşadığım yerde sebze meyve fiyatları 1
ikna kabiliyeti 4
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 1
şimdi değilse ne zaman 1
kinetik kum 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Bursa Kestel Belediyesi işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 8 eski hükümlü işçi alacak
Türkiye Maarif Vakfı 5 Mali İşler Sorumlusu alacak
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam