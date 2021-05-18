Yıldız Parkı'nda tepki çeken görüntü
|18 Mayıs 2021 20:42
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Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde bulunan Çadır Köşkü önündeki havuzun yosunlar ve çöplerle dolu hali, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenip, yayınlandı. Bir kişi de dün akşam sosyal medya hesabında içerisinde ördek, kaplumbağa bulunan havuzda ölü martı görülen görüntüyü paylaştı. Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışması başlattı. Parkta yürüyüş yapanlar ise yosunlarla kaplı havuzun bir an önce temizlenmesi gerektiğini söylerken, oluşan görüntünün parka yakışmadığını belirtti.
"BU GÖRÜNTÜ YAKIŞMAMIŞ"
Parka sık sık geldiğini belirten Yeşim Yılmaz, "Burası temizlenecektir diye düşünüyorum. Buraya sık sık gelirim. İlk kez böyle görüyorum. Yosun olması buradaki eksiklik mi birinin kabahati mi bilmiyorum. Çok sevdiğim bir park. Burayla ilgili bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum" dedi. Parkta eşiyle yürüyüş yapan Erdoğan Uğurlu ise, "Havuzda martı ölüsü gördük geçen biz. Buraya hep geliyoruz. Temizlenebileceğini düşünüyorduk, gördüğüm kadarıyla temizlemeye başlamışlar" diye konuştu.
Bir başka vatandaş ise, "Biz de gezmeye geldik. Şu an farkettim görüntüyü. Bu manzarayla karşılaştık, içimiz buruk oldu açıkçası. Yosun dolu. Temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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